Стая собак искусала одиннадцатилетнего ребенка в Бурятии

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В Бурятии стая собак покусала одиннадцатилетнюю девочку, направлявшуюся в школу, сообщает телерадиокомпания «Ариг Ус» со ссылкой на мать ребенка. Несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей помощь. После этого ее отпустили домой.

Инцидент произошел в поселке Онохой Заиграевского района республики. Девочка направлялась на автобусную остановку, когда из-за кустов выскочили четыре собаки и набросились на ее.

У нee ecть oднa oткpытaя paнa и цapaпинa, — рассказала мать школьницы.

Ранее депутаты в Бурятии приняли закон, который позволяет при определенных условиях усыплять безнадзорных собак. Ветеринары будут проводить эвтаназию гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. В частности, умерщвлять собаку будут, если она тяжело больна или травмирована, если хозяина потерявшегося питомца не нашли, а также в случае, если животное напало на человека.

В свою очередь комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды направил в прокуратуру запрос о проверке бурятского закона, который позволяет усыплять безнадзорных собак. Парламентарии считают, что инициатива противоречит федеральному законодательству.