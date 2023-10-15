Стая сивучей вальяжно искупалась и отдохнула на берегу в порту Камчатки

Фото: Stefan Wackerhagen/imagebroker.com/Global Look Press

Несколько сивучей устроили неспешный заплыв в рыбном порту на Камчатке, нисколько не опасаясь стоявших на берегу людей, сообщает KP.RU. На кадрах видно, как морские животные нежились в воде, безмятежно потягивались, а потом отдохнули на берегу, издавая хрюкающие звуки.

Неожиданное появление «пловцов» порадовало случайных зрителей на берегу, которые, вероятно, и сняли видео.

Внезапное появление представителей дикой природы вблизи людей в разных российских регионах — нередкое явление. Так, 13 октября жительница Башкирии дала отпор медведице, которая на нее напала. Женщина рано утром шла на работу в местный сельский магазин и встретила медведицу с медвежатами. В итоге неожиданная попутчица напала на женщину, ударив лапой по голове и зацепив руку, но дама не испугалась и стала колотить обидчицу всем, что было под рукой, — сумкой и пакетом, а также начала звать на помощь. На крик отважной кассирши прибежали мужчины и отогнали медвежье семейство. Перепуганную пострадавшую доставили в больницу, у нее рваная рана от когтей на руке.