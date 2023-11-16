Стая бродячих собак искусала девочку в Иркутске В Иркутске чиновников могут наказать за нападение собак на школьницу

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В Иркутске стая бездомных псов искусала восьмилетнюю девочку, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета Иркутской области. Ведомство начало доследственную проверку по статье о халатности.

Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что инцидент произошел 15 ноября. Телесные повреждения в результате укусов собаки получила восьмилетняя девочка. Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Оценка действиям (бездействию) должностных лиц будет дана в рамках ранее возбужденного уголовного дела, — заявили в Следкоме.

Также к разбирательству приступили в прокуратуре города. Пресс-служба надзорного ведомства отметила, что в случае обращения родителей пострадавшей девочки в прокуратуру будет решен вопрос о защите в судебном порядке права ребенка на компенсацию морального вреда.

Разбирательство началось после публикации постов об инциденте в городских сообществах. Telegram-канал «Иркутск № 1» сообщал, что на девочку напали около 20 собак. Известно, что дворняг в районе улицы Рябикова подкармливает местная жительница.

Ранее две собаки породы кане-корсо напали на 11-летнего школьника в одном из дворов Ярославля. Ребенка спас случайный прохожий, который отвез мальчика в больницу, где ему наложили 50 швов.