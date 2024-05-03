Стая бездомных собак утащила мальчика в кусты и покусала в Чите

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В Чите в Черновском районе стая бездомных собак утащила мальчика в кусты и сильно покусала, пишет «МК в Чите» со ссылкой на группу районного суда во «ВКонтакте». Прокурор подал иск в суд в интересах пострадавшего.

Мальчик рассказал, что, когда он гулял со своим другом, на него напала стая собак. Его самого животные затащили в кусты, а друг успел позвать на помощь проходившего мимо мужчину, который и отогнал стаю.

Прокурор запросил с администрации Читы 150 тысяч рублей компенсации за нанесенный моральный вред ребенку. На данный момент дело находится на рассмотрении.

Ранее житель города Тайшет натравил бойцовскую собаку на полуторагодовалого ребенка. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, а подозреваемый был задержан. Как выяснили следователи, 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью пришла в гости к знакомому, где после распития алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку.

До этого в том же городе было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячей собаки на семилетнего ребенка. Отмечается, что пострадавшего мальчика родители увезли в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.