Стая бездомных собак набросилась на депутата думы Томска Стая бродячих собак покусала депутата городской думы Томска Максима Забелина

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Депутат городской думы Томска Максим Забелин рассказал в своем Telegram-канале, что на него напала стая бродячих собак. По его словам, эти животные жили около его дома последние десять лет и никогда не проявляли агрессии, а теперь вдруг решили наброситься на человека. Рану на ноге, возможно, придется зашивать, отметил он.

Нападение произошло в Молодежном, где проживает Забелин. Он отметил, что решил посмотреть, что происходит на соседней стройке. Внезапно на него из-за припаркованных машин набросились несколько собак.

И тут три лохматых, которые живут у нас на районе уже лет 10, ходят с нашими дворниками, пережили все отловы, были абсолютно безобидные, решили меня потрепать, — написал Забелин.

Депутат предположил, что у животных от старости появились проблемы с головой. После нападения Забелин сразу же обратился в травмпункт. На днях он пойдет к хирургу, который решит, нужно ли зашивать рану. Парламентарию уже поставили прививку от столбняка.

Медики сказали, что бешенство у этих животных протекает очень быстро. Если через десять дней собаки не умрут, то вакцину можно не вводить. Забелин поинтересовался у подписчиков, как они поступали в подобных ситуациях.

Депутат добавил, что вызвал на место ЧП службу отлова бездомных собак. Он призвал жителей района быть аккуратнее и предупредить детей, чтобы они не подходили к бродячим собакам.

Ранее специалисты рассказали, что бездомные псы представляют наибольшую опасность для человека весной и осенью, когда размножаются и пытаются защитить щенков. Кроме того, они могут ответить агрессией на слишком нервное или резкое поведение граждан.