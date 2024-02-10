Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стая бездомных собак напала на девочку в Нижнем Тагиле. Кадры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Подростка спасла случайная прохожая, которой удалось разогнать уличных животных.

Инцидент произошел рано утром 10 февраля у дома № 50а на улице Металлургов. О возможных травмах у школьницы не сообщается.

Девочка, видимо, шла из школы, а на нее налетела стая собак. Это далеко не первый случай в нашем дворе. От увиденного я сама была в полном шоке, — рассказала очевидица.

Ранее в Иркутской области стая бродячих собак набросилась на мальчика. На помощь ребенку вовремя подоспела случайная прохожая, которая отогнала животных. Инцидент произошел в городе Усть-Куте. Судя по кадрам, которые запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, собаки окружили мальчика около дома и стали бросаться. В какой-то момент он упал и оказался полностью беззащитным. На ситуацию своевременно отреагировала оказавшаяся неподалеку женщина, которая разогнала стаю. После этого потерпевший убежал. Полиция и прокуратура города начали проверку.

До этого в Городце Нижегородской области бездомные собаки загнали ребенка на козырек подъезда многоэтажного дома. Мальчик забрался повыше, спасаясь от животных, и оставался на козырьке, пока его не забрал кто-то из взрослых. Следственный комитет начал проверку.