«Ставят и сбивают»: ВС РФ нашли способ быстро уничтожать дроны «Баба-яга» ТАСС: военные РФ лучше уничтожают дроны «Баба-яга» с помощью тепловизоров

Фото: МО Украины

Тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) эффективно уничтожать в ночное время дроны «Баба-яга», сообщил ТАСС генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко. По его словам, эти аппараты невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но можно поразить с помощью тепловизионного прицела.

Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам, на самом деле, очень помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ и ставят на квадроциклы, и сбивают, — пояснил собеседник агентства.

Ранее рядовой Евгений Акулов в течение двух часов в одиночку защищал потерявший ход танк от атак украинских FPV-дронов. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что российский боец с помощью антидронового ружья уничтожил три беспилотника противника, уточнили в ведомстве. Инцидент произошел на важном тактическом направлении, в итоге боевую машину успешно эвакуировали в пункт ремонта.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что темнокожий боец Вооруженных сил России палкой отогнал от себя украинский дрон-камикадзе в зоне проведения спецоперации. Авторы публикации обратили внимание на то, что видео снято с дрона ВСУ.