Ставропольский террорист уговаривал земляка вступить в ВСУ

Фото: МО Украины

Правоохранители задержали в Ставрополе члена легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который пытался завербовать местного жителя, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, 48-летний Дмитрий Фимушкин уговаривал земляка вступить в ряды диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным канала, мужчина состоит в рядах легиона уже полгода, все это время занимается агитацией. Сотрудникам ФСБ он попался с поличным. Как оказалось, Фимушкина ранее уже привлекали по административной статье за неповиновение полиции. В этот раз ему грозит вплоть до пожизненного за «содействие террористической деятельности».

Ранее правоохранители задержали 46-летнего жителя Санкт-Петербурга Евгения Барабанова, состоящего в той же террористической организации. В ходе обыска в его квартире обнаружили пистолет ТТ 1943 года выпуска, а также портрет Адольфа Гитлера, украинские документы и шевроны экстремистской организации. Его задержали по делу о похищении человека.

Перед этим в Ростовской области задержали двух мужчин, которые по наводке легиона «Свобода России» планировали устроить террористические акты в регионе. В частности, они намеревались поджечь административное здание. Против задержанных возбуждены уголовные дела.