Ставрополец хотел подставить знакомого, но сам сел на 11 лет Житель Ставропольского края попытался подставить знакомого и сел в тюрьму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя города Ипатово в Ставропольском крае приговорили к 11 годам лишения свободы после того, как он попытался подставить знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры. По данным ведомства, в сентябре 2023 года он подбросил в машину мужчины свертки с наркотиками, после чего донес на него правоохранителям. Однако в конечном счете его план был раскрыт.

В связи с личными неприязненными отношениями к коллеге по работе, с целью привлечения последнего к уголовной ответственности мужчина подбросил в его автомобиль изготовленный сверток, тем самым незаконно сбыл наркотическое средство в крупном размере. После этого обвиняемый сообщил в правоохранительные органы о том, что в автомобиле знакомого находится запрещенное вещество, — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил 42-летнего мужчину, подкинувшего наркотики коллеге, к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его судили по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу, обвиняемый может обжаловать его в установленном порядке.

В сентябре стало известно о деле московского полицейского, который подбросил наркотики в квартиру и требовал полмиллиона у ее арендатора. Хозяин жилья вовремя вычислил злой умысел правоохранителя и сорвал «сделку». Против полицейского возбудили два уголовных дела.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.