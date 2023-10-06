Статую Свободы демонтировали в Бахчисарайском парке Крыма

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В крымском Бахчисарайском парке демонтировали миниатюрную копию статуи Свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Виктора Жиленко. По его словам, от экспоната в экспозиции решено избавиться в знак протеста против русофобской политики США.

Сегодня мы демонтировали и убрали из нашей экспозиции миниатюрную копию статуи Свободы. Она долгое время стояла в парке миниатюр, так как я надеялся, что в Америке восторжествуют демократия, свобода и уважение к остальному миру, но этого не произошло, — пояснил Жиленко.

Отмечается, что после демонтажа статую облили томатным соком, символизирующим кровь, пролитую в войнах, которые в последние 70 лет организовали и спровоцировали США. Также ей завязали повязкой глаза, как символ того, что в США не осталось никакой свободы.

Однако статую не убрали из парка совсем, а лишь перенесли в дальний его конец. Жиленко надеется, что американские власти начнут уважительно относиться к интересам других стран и народов.

Ранее с постамента в городе Приозерске Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Местные власти заявили, что за сохранность объекта не отвечают и куда он делся — не знают. Памятник был установлен по инициативе общества «Про Кексгольм», которому помогло с финансированием Министерство культуры и образования Финляндии.