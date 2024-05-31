Статус Анапы привели в соответствие с законами РФ Депутаты Заксобрания Краснодарского края лишили Анапу статуса города

Фото: Заксобрание Краснодарского края

В ходе сессии 30 мая депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, сообщила пресс-служба парламента. Решение было принято потому, что населенный пункт не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев подчеркнул, что изменение статуса не станет основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления городского округа.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что для действия постановления предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года. По его словам, местные жители из-за смены статуса Анапы неудобства не почувствуют.

В середине мая стало известно, что цена билета на поезд в Анапу из Москвы достигла 87 тысяч рублей. Так, поездка на поезде «Премиум» с отправкой 9 июня с Казанского вокзала обойдется в 87 082 рубля за место в люксе.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что путь до Черного моря сократится за счет скоростной железнодорожной магистрали. По его словам, новую скоростную трассу уже начали строить до Санкт-Петербурга. В проект РЖД также входит расширение Байкало-Амурской магистрали, указал парламентарий.