Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Российский певец Стас Михайлов спел свои хиты на избирательном участке в Омске. Ролик с выступлением артиста опубликовал ТАСС. Отмечается, что артист там же проголосовал на президентских выборах.

Артист спел свои знаменитые композиции вместе с коллективом местной самодеятельности. В частности, на видео попало исполнение песни «Все для тебя». Судя по довольному лицу Михайлова, он был рад такому музыкальному сотрудничеству.

Ранее в Чите на одном из избирательных участков появились косплееры в образах Петра I и Александра Невского. Мужчина в костюме Невского заявил, что его галочка в бюллетене станет костью в горле врага.

Кроме того, в Москве и Югре на участках появлялись избиратели в образе Чебурашки. Также Чебурашка фотографировался с членами УИК в бурятском городе Закаменске. В Тюмени избирателей одного из участков встречал американский журналист Такер Карлсон. А другая избирательница из этого города пришла на участок в образе Барби.

До этого молодожены Алексей и Ульяна Ивденко из Камчатского края приняли участие в выборах президента РФ в ЗАГСе при помощи дистанционного электронного голосования. Супруги рассказали, что они хотели проголосовать вместе, а система ДЭГ им в этом помогла.