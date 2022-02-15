Стартовала лыжная экспедиция по маршруту строителей Комсомольска-на-Амуре

Лыжная экспедиция по маршруту строителей Комсомольска-на-Амуре стартовала в Хабаровске, сообщает ОТР. План пути 11-дневного перехода может измениться из-за состояния льда Амура, предупредил организатор Аркадий Каменщиков. Изначально маршрут был рассчитан на 402 километра.

Если будет кустарник, его придётся обходить, это лишние километры. Если будут торосы, это накопление льда на Амуре, их тоже придётся обходить. Бывает проще сделать крюк в километр, чем идти по торосам 200 метров, — сказал Каменщиков.

По пути предусмотрены остановки в сёлах, где лыжники будут рассказывать о цели путешествия — оно посвящено 150-летию со дня рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева и победе в Великой Отечественной войне.

Сейчас на Амуре ветрено, поэтому участники перехода серьёзно готовились к погодным условиям.

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