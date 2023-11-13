Старший сын Кадырова получил министерскую должность Сын Кадырова Ахмат получил должность первого замминистра спорта Чечни

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Восемнадцатилетний Ахмат Кадыров, являющийся старшим сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, сообщил в своем Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Он также заявил, что воспитание подрастающего поколения в Чечне после назначения Ахмата Кадырова выйдет на новый уровень.

От всей души поздравляю дорогого племянника, внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике, — написал Дудаев.

9 ноября сыновья Кадырова были награждены высшим орденом парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Награды получили Ахмат, Эли и Адам Кадыровы. Дудаев назвал их «примером для подрастающего поколения». Ордена вручались председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым.

Это не первый орден, который получил Адам Кадыров. Ранее он был награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», получив его из рук руководителя региона Казбека Кокова. Тот подчеркнул, что Кадыров-младший удостоен награды за его вклад в укрепление межнационального мира и согласия. Также Адам Кадыров был награжден орденами «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» и татарстанским орденом «Дуслык», также известным как орден Дружбы.