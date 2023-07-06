Старший лейтенант назвал направление нового удара ВСУ Старший лейтенант Матюшин: ВСУ хотят выйти на Токмак и рассечь линию обороны РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку собрать войска на значительном удалении и нанести удар в сторону Новопрокоповки (Запорожская область), пишет URA.RU со ссылкой на старшего лейтенанта Народной милиции ДНР на пенсии и ветерана военных действий в Донбассе Александра Матюшина. За счет этого они попытаются обойти Работино, дойти до Токмака и прорвать линию обороны России.

Остается угроза того, что противник все-таки скопит какое-то количество сил на более дальней дистанции, проведет резкий марш, попытается ударить в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак, в обход Работино, и рассечь нашу линию обороны. Поэтому там сейчас ведутся наши усиленные фортификационные работы, создается дополнительная линия обороны. Это перед нашей первой, передовая, но она довольно сильно укрепляется, — рассказал Александр Матюшин.

Матюшин также отметил, что российская армия эффективно ликвидирует любые военные формирования ВСУ в зоне в десять километров от линии сражения.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первый этап украинского контрнаступления не показал практически никакого результата. Он пояснил, что в рамках первого этапа Киев задействовал смешанные подразделения, в рядах которых числилось много мобилизованных украинцев. Кроме того, он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны ВСУ.