Старший лейтенант Матюшин: ВС РФ в Авдеевке ожидает повторение Бахмута

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что российские силы в Авдеевке ожидают такие же сложные бои, как в Артемовске (Бахмуте). По его словам, которые приводит URA.RU, этот город в ДНР является крепостью с бетонными укреплениями.

Военкор добавил, что другой особенностью Авдеевки считает подземные переходы, которыми она соединена с селом Спартак, позволяющие противнику скрытно перебрасывать войска.

Без сомнения, Авдеевку ждет та же судьба, что и Артемовск. Даже применяемая нашими войсками тактика сейчас там такая же. Там также все в бетоне. После того как в 2014 году ВСУ зашли в Авдеевку, город стал связывающим звеном. <...> Когда наши войска в январе 2015 года взяли Донецк, Авдеевка укреплялась как форпост, — рассказал военкор.

По его мнению, сейчас Авдеевка является огромной крепостью. Порядка 30% городской территории занимает коксохимический завод, один из крупнейших в Европе.

Это опять-таки крепость, которую придется брать, — уточнил Матюшин.

Штурм завода он не ожидает раньше лета. Многое зависит от погоды, добавил военкор. По его словам, для взятия Авдеевки в кольцо потребуется месяц-полтора.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска. По его словам, может появиться реальная угроза функционированию суверенитета Украины. Он также заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске.