День призывника в пермской школе обернулся для старшеклассника повесткой Старшекласснику из Пермского края вручили повестку в военкомат прямо в школе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Пермском крае военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев вручил 11-класснику повестку в военкомат после празднования Дня призывника в школе села Усть-Кишерть, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» глава муниципалитета Наталья Колобова. По ее словам, призывникам «пожелали отличной службы, твердого характера, успешно пройти армейскую школу мужества, с честью представить округ и здоровыми вернуться домой».

Сегодня в спортзале Кишертской школы прошел День призывника. Обратилась к призывникам и пожелала отличной службы, твердого характера, успешно пройти армейскую школу мужества, с честью представить наш Кишертский округ и здоровыми вернуться домой. <…> В завершении мероприятия одному из призывников военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев вручил повестку для прохождения службы в рядах армии, — написала Колобова.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что никакой мобилизации в России на данный момент не проводится. Таким образом он отреагировал на инцидент в мечети в Котельниках, откуда людей, как утверждалось ранее, забирали в военкомат. По его словам, необходимо детально разобраться в том, что там произошло.