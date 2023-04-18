Старшеклассник открыл стрельбу из пистолета в школе Новосибирска В школе Новосибирска ученик выстрелил в знакомого из пневматического пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в одной из школ Новосибирска, передает ТАСС. Пострадавшему выдано направление на прохождение судмедэкспертизы для выявления степени тяжести вреда здоровью. Полиция забрала у школьника пистолет и провела разъяснительную беседу.

Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий, — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что школьник выстрелил в шутку, не имея злого умысла. Как сообщили в управлении СК по региону, пострадавший получил ушибы мягких тканей. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга 16-летний ученик пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять. В результате его действий появились пострадавшие с ранениями легкой степени. Подросток выстрелил сначала на улице перед зданием, а затем в самой школе. Свое поведение школьник объяснил шуткой.