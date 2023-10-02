Старшеклассник устроил «дедовщину» в школе в Татарстане

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Министерство образования республики Татарстан проверяет факт избиения школьников в селе Чукалы Дрожжановского района, сообщила «360» руководитель пресс-службы республиканского Минобразования и науки Алсу Мухаметова. По ее словам, в школе взрослые ученики устроили «дедовщину», издеваясь над более младшими детьми.

Как сообщает издание, кадры с избиением подростков появились в соцсетях. На видео старшеклассник бьет детей в живот, из-за чего те сгибаются от боли, но терпят и снова встают на ноги. По словам Алсу Мухаметовой, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поручил заняться проверкой фактов издевательств над учащимися.

Создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой фактов, заснятых на видео, по итогам которой будут приняты надлежащие меры. Вопрос взят под личный контроль министра, — рассказала глава пресс-службы.

Ранее в подмосковном Клину трое подростков были госпитализированы с ожогами слизистых из-за распыленного в школе перцового баллончика. Как выяснилось, 14-летний ученик школы № 16 Хушнуд Б. захотел сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой. Для этого он применил средство самообороны. В результате половина класса получила отравления, после чего охранник вызвал скорую помощь.