Сына Кадырова наградили за служение исламу Сына Кадырова Адама наградили орденом «За служение религии Ислам» I степени

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Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «За служение религии Ислам» I степени, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Чиновник написал в своем Telegram-канале, что 15-летнего Адама наградил чеченский муфтий Салах-Хаджи Межиев.

Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей! — написал Дудаев.

Церемония прошла в рамках конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов», уточнил глава Минпечати Чечни. На вручении, помимо Межиева, присутствовали все муфтии регионов Северного Кавказа и религиозные деятели из других стран, отметил Дудаев.

9 ноября Адаму Кадырову вручили высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), сообщал министр печати и информации ЧР. Дудаев назвал сыновей Кадырова ярким примером для подрастающего поколения, подчеркнув, что они с раннего детства изучают каноны религии, а также добиваются успехов в учебе и спорте.

7 ноября Адама Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который ему вручил лично глава региона Казбек Коков. Перед этим, 6 ноября, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов удостоил 15-летнего Кадырова высшей награды КЧР — ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». В тот же день муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил сыну главы Чечни орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

25 октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык», который вручается за вклад в укрепление межнационального мира. Кроме того, 6 октября старший сын Кадырова был удостоен звания Героя Чечни.