Старовойт сообщил об обстреле поселка Курской области со стороны ВСУ

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В Курской области со стороны Украины обстреляли поселок Теткино, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего было десять прилетов. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Всем собственникам обязательно окажем помощь, — написал Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородской областью в результате работы системы противовоздушной обороны был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа. По его словам, разрушений на земле не зафиксировано. Пострадавших или погибших в результате произошедшего также нет. Уточняется, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе.

В другой день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что один ребенок был доставлен в больницу после обстрела ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Пушилина, ВСУ атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате обстрела ранения получили еще семь человек. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.