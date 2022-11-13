Старовойт сообщил об обстреле пограничного поселка Курской области

Фото: gubernator46/vk.com

Роман Старовойт (справа)

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В Telegram-канале он написал, что всего было зафиксировано семь прилетов. Осколки посекли окна в трехэтажном жилом доме.

Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон, — написал Старовойт.

По его словам, после обстрела в Краснооктябрьском начался пожар. Огонь распространился на гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, снаряды повредили объекты энергоснабжения. В данный момент, как указал Старовойт, населенный пункт обесточен.

Все службы уже на месте, в оперативном режиме окажем необходимую помощь, — добавил глава региона.

12 ноября Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. По его словам, никто не пострадал, однако был нанесен незначительный урон оборудованию. Глава региона добавил, что электричество пропало в ряде домов нескольких населенных пунктов. Позже он написал, что подача электричества была восстановлена.