Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курске сработало оповещение о ракетной опасности, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он призвал местных жителей спрятаться в помещениях без окон.

В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место, — предупредил губернатор.

Спустя 12 минут Старовойт объявил отбой ракетной опасности. Местные жители в социальных сетях сообщили, что не заметили ни потенциальных опасностей, ни самого оповещения.

Ранее Вооруженные силы Украины осуществили атаку на село Свердликово в Курской области. По словам Старовойта, дрон-камикадзе повредил фасад жилого дома и выбил окна. Пострадавших нет. Губернатор также сообщил, что в результате атаки был поврежден легковой автомобиль. Власти Курской области пообещали оказать собственнику помощь в ремонте.

До этого в Курской области дежурные средства ПВО сбили три украинские ракеты. В небе над Курском и Курским районом сработала противовоздушная оборона. Старовойт уточнил, что инцидент произошел в Фатежском районе. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.