Губернатор Старовойт: шесть снарядов ВСУ прилетели в Курскую область

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

ВСУ нанесли удар по селу Гуево Курской области, сообщил местный губернатор Роман Старовойт. В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что всего было зафиксировано шесть прилетов вражеских снарядов вне жилых зон. По его словам, пострадавших в результате атаки украинской армии нет.

В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района. Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет, — заявил Старовойт.

Ранее днем глава Курской области сообщил об обстреле села Елизаветовка. По словам губернатора, предварительно было зафиксировано девять прилетов снарядов по населенному пункту. Пострадавшие не обнаружены, однако перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Власти региона заверили, что жители оперативно получат необходимую помощь.

Граничащая с Украиной Курская область подвергается атакам ВСУ регулярно. Ранее под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали поселки Теткино и Гуево. Старовойт рассказал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.