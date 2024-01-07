Старовойт рассказал о последствиях обстрела ВСУ Старовойт: в Козино нарушено электроснабжение после обстрела ВСУ

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В селе Козино Курской области нарушено электроснабжение и поврежден частный дом из-за обстрела украинской армией, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По словам губернатора, специалисты приступят к восстановительным работам, как только станет безопасно. Также Старовойт подчеркнул, что власти окажут помощь хозяину пострадавшего дома.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. Выбиты окна в одном из домовладений. В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только будет безопасно, — говорится в сообщении.

3 января в Курской области после атаки ВСУ была повреждена подстанция в Железногорском районе, в результате жители нескольких населенных пунктов остались без света, сообщал глава региона. Кроме того, в Железногорске в результате прорыва теплотрассы без отопления остались 17 многоквартирных домов.

1 января украинские войска обстреляли курское село Троицкое, где в результате были сильно повреждены два жилых дома, также нанесен значительный ущерб трем автомобилям жильцов и одному микроавтобусу, сообщал губернатор региона. По его словам, среди населения обошлось без пострадавших.