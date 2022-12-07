Старовойт рассказал, чем будет заниматься добровольная народная дружина Старовойт: дружина «Патриот» будет обеспечивать правопорядок в Курской области

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Добровольная народная дружина «Патриот», решение о формировании которой приняли власти Курской области, будет выполнять разные функции, включая обеспечение пожарной безопасности в районах, где это необходимо, патрулировать населенные пункты, а также займется охраной инженерной инфраструктуры, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, «Патриот» также окажет поддержку Минобороны, Росгвардии и МВД по вопросам обеспечения правопорядка в Курской области. В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что в ее составе будут числиться около шести тысячи человек.

Мы приняли решение сформировать добровольную народную дружину на базе патриотического центра «Патриот», которая будет насчитывать около 6 тысяч человек, учитывая те заявки, которые сегодня у нас есть от казаков, бывших военнослужащих, которые готовы оказывать поддержку, — сказал глава региона.

Старовойт добавил, что участники отряда пройдут необходимую подготовку, медицинское обследование, и подчеркнул, что обсуждается вопрос возможного обеспечения в будущем добровольной народной дружины стрелковым оружием.

Накануне губернатор продлил на 15 суток «желтый» уровень террористической опасности в Курской области. Он действует на территории Курской области с 11 апреля. В последний раз его продлевали с 21 ноября до 6 декабря.

В понедельник, 5 декабря, под обстрел со стороны ВСУ попали курские поселки Теткино и Гуево. Старовойт сообщал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.