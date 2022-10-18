Старовойт: при обстрелах сел Курской области пострадала женщина

Фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил подробности обстрела двух приграничных поселков Тёткино и Попово-Лежачи. По его словам, была легко ранена местная жительница, ей уже оказали медицинскую помощь.

По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой, — уточнил Старовойт.

Он добавил, что несколько снарядов попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные — в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение. При этом часть снарядов не разорвалась: местным жителям рекомендовано сообщать о таких находках по телефону 112 и не трогать их руками.

13 октября Старовойт сообщил, что Теткино и Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины. По его данным, ВСУ выпустили не менее 15 снарядов.

Также сообщалось, что главам приграничных районов Курской области рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на дистанционное обучение. Предложение касается шести субъектов, в числе которых Хомутовский, Беловский, Глушковский, Рыльский, Суджанский и Кореневский районы. Кроме того, предлагается организовать осенние каникулы с 24 октября. В дошкольных общеобразовательных организациях в свою очередь предложили ввести свободное посещение.