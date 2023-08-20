Старовойт показал кадры последствий удара ВСУ по вокзалу в Курске Старовойт: при атаке ВСУ на вокзал в Курске пострадали платформа и крыша здания

Фото: t.me/gubernator_46

В результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожный вокзал в Курске была частично разрушена первая платформа, а также крыша здания вокзала и фасад, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Также он опубликовал кадры с последствиями удара дрона. Он отметил, что пожар на вокзале был ликвидирован.

В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время, — написал Старовойт.

По его словам, в момент удара беспилотника в здании вокзала находились около 50 человек, все они были моментально эвакуированы. Глава региона рассказал, что из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, остальные были отпущены домой после осмотра врачей. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

О том, что украинский дрон ударил по железнодорожному вокзалу в Курске, Старовойт сообщил ночью 20 августа. По его словам, беспилотник врезался в крышу здания вокзала, после чего на ней возник пожар.