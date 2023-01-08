Старовойт показал кадры обучения добровольцев в лагере ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал в Telegram кадры обучения добровольцев местной народной дружины в лагере ЧВК «Вагнер». На видео видно, как граждане тренируются в стрельбе. По его словам, условия подготовки максимально приближены к реальным.

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил в беседе с NEWS.ru, что сотни граждан РФ изъявляют желание отправиться в зону проведения спецоперации в качестве добровольцев. Он подчеркнул, что «записываются люди идейные и независимо от заявлений по поводу начала или завершения частичной мобилизации». По его словам, большинство из них — ранее служившие в ВС РФ с боевым опытом.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в которых состоят мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.