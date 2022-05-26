Глава Курской области поделился деталями обстрела в Суджанском районе Глава Курской области Старовойт: при обстреле Суджанского района пострадало здание школы

Украинский солдат заряжает миномет / Фото Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атаке в Суджанском районе Курской области подверглась окраина села Воробжа, написал глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его данным, в ходе атаки повреждено несколько строений, включая школу, в которой выбило стекла.

По уточнённой информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор сообщил о хлопках над населенными пунктами Нижнемахово и Воробжа, которые находятся на границе с Украиной, пообещав уточнить подробности. Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. 21 мая атака произошла на поселок Тёткино и близлежащие населенные пункты. Огонь велся из минометов. До этого поселок был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Старовойт предложил местным жителям временно покинуть поселение, заверив, что им предоставят временное жилье. По его словам, некоторые жители согласились на это предложение. Курский губернатор также пообещал восстановить поврежденные дома в кратчайшие сроки. До 8 июня в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, спецслужбы продолжают соблюдать режим повышенной готовности.