Опубликовано видео с автобусом в Курске, который сносит все на своем пути

Фото: t.me/sledcom_press

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в Telegram видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено жесткое столкновение автобуса с отказавшими тормозами с другими машинами. На кадрах также видно, как люди быстро отбегают с территории остановки перед аварией, увидев приближающийся автобус.

Момент страшной аварии на Центральном рынке Курска. Медпомощь оказана 10 курянам, 6 из них госпитализированы. Чудом удалось избежать большего числа пострадавших среди пешеходов, — сообщил глава региона.

Старовойт заключил, что городу нужно продолжать заменять старые автобусы на новые. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что этот автобус протаранил несколько автомобилей и врезался в другой автобус, от удара две машины — УАЗ и LADA Largus — загорелись. Всего в ДТП получили повреждения семь транспортных средств. Региональное правительство со ссылкой на Минтранс подтвердило версию про отказ тормозов. Водитель пытался экстренно затормозить, но не смог.