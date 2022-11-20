Старовойт рассказал, сколько жителей Курской области остались без света Старовойт: около 10 тысяч человек в Курской области остаются без света из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19 ноября из-за ненастной погоды и ледяного дождя без электричества остались около 20 тысяч человек в населенных пунктах 11 районов Курской области, сообщил Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что масштабы повреждений большие, в ремонтных работах участвовали 59 аварийных бригад в составе 600 человек. По словам чиновника, большая часть потребителей уже подключена к системе энергоснабжения, однако без света по-прежнему остаются 10 тысяч человек.

Вчерашняя непогода и ледяной дождь оставили без электроснабжения почти 20 тысяч человек в населенных пунктах 11 районах Курской области. Большая часть потребителей уже подключена, однако ещё 10 тысяч человек в селах 9 районов остаются без электричества, — написал глава региона в своем аккаунте.

Губернатор подчеркнул, что в некоторых районах восстановление электроснабжения может занять продолжительное время. Предположительно, аварии будут устранены к 18:00. Работы координирует созданный оперштаб, указал он.

Старовойт добавил, что организованы мероприятия по противогололедной обработке дорог, для этого задействовано 213 единиц техники. По его словам, на данный момент использовано около девяти тысяч тонн песко-соляной смеси.

В начале ноября на трассе М-11 в Подмосковье из-за плохих погодных условий произошло крупное ДТП с участием 11 машин. В результате аварии никто не пострадал.