«Много жертв»: Старовойт заявил о гибели жителей Белгорода от обстрела ВСУ Старовойт обвинил ВСУ в гибели жителей Белгорода в результате обстрела

Фото: t.me/vvgladkov

Обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины привел к жертвам среди населения города, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, а также во дворы. Власти Белгородской области и Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию, точных данных о погибших и раненых нет.

Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей, — заявил Старовойт.

Глава Курской области выразил свои соболезнования жителям Белгорода. Он подчеркнул, что правительство региона готово оказать любую помощью соседней области, если это потребуется.

В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщает, что в числе жертв обстрела ВСУ есть двое детей, один из которых младенец. Источники канала утверждают, что он находился в коляске, второй погибший стоял рядом со школой.

Министерство обороны России ранее заявило, что дежурные средства ПВО сбили 14 украинских снарядов, выпущенных по Белгородской области. По данным ведомства, украинские войска использовали для обстрела реактивные системы залпового огня «Вампир» чешского производства.