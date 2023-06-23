Старовойт: над Курском ПВО сбила беспилотник

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что над Курском был сбит беспилотный летающий аппарат. По его словам, БПЛА был сбит российской системой ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях в ходе инцидента отсутствует. Старовойт поблагодарил военных за проделанную работу.

Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их, — написал Старовойт.

Он при этом не стал уточнять, в каком районе городе упали обломки аппарата.

Ранее стало известно, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.