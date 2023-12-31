Энергоснабжение в деревне под Курском восстановлено после атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные бригады восстановили электричество и газоснабжение в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Он также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб, которые смогли прийти на помощь даже в преддверии Нового года.

Электро- и газоснабжение в деревне Городище Рыльского района восстановлено. Огромное спасибо дежурным бригадам, которые и в новогоднюю ночь несут дежурство и всегда готовы прийти на помощь, — сообщил Старовойт.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по деревне Городище 31 декабря около 13:00 по московскому времени. Старовойт уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, однако повреждение получили одно частное домовладение и газопровод.

До этого Старовойт напомнил, что в Курской области сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. В связи с этим он посоветовал жителям остаться на Новый год дома. В условиях неспокойной обстановки он призвал граждан к сдержанности и умеренности, добавив, что в регионе также действует запрет на использование пиротехники.