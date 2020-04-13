Старообрядцы получат отсрочку от армии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий на ближайшие пять лет отсрочку от призыва на военную службу старообрядцам, переезжающим из-за рубежа на постоянное место жительства в дальневосточные регионы России.
Согласно указу, отсрочка
Как писал NEWS.ru, по словам митрополита Корнилия, в Россию за последние два-три года уже переселились 130 старообрядческих семей. В 2020-м из Латинской Америки готовы переехать в РФ ещё 150 семей. В России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.
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