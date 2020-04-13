Старообрядцы получат отсрочку от армии

https://static.news.ru/photo/4bca9fd6-7d82-11ea-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий на ближайшие пять лет отсрочку от призыва на военную службу старообрядцам, переезжающим из-за рубежа на постоянное место жительства в дальневосточные регионы России.

Согласно указу, отсрочка будет предоставляться лицам, имеющим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и работающим в крестьянских (фермерских) хозяйствах Дальневосточного федерального округа. Уточняется, что отсрочка предоставляется по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия (Титова).

Как писал NEWS.ru, по словам митрополита Корнилия, в Россию за последние два-три года уже переселились 130 старообрядческих семей. В 2020-м из Латинской Америки готовы переехать в РФ ещё 150 семей. В России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.