Старинный пароход из «12 стульев» поднимут со дна Таганрогского залива

Фото: Анна Астахова/CC-PD-Mark/wikimedia.org

Теплоход Царица (1900-е)

Старинный пароход «Чичерин» 1899 года выпуска достанут со дна Таганрогского залива, сообщает «ФедералПресс». Затопленное судно известно тем, что использовалось в сценах фильма «12 стульев». В киноленте он носил название теплоход «Скрябин».

Как уточняет издание, заниматься подъемом парохода предстоит местным властям. Правительство Ростовской области получило предписание по разработке документации по уборке судна.

Поднять пароход решили, чтобы он не мешал ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений порта. Так как имя собственника судна неизвестно, финансовая нагрузка ляжет на местные власти.

В конце ноября в Керченском проливе c якорей сорвались теплоходы «Иртыш ривер» в акватории порта Кавказ и «Сатурн-1». На первом судне находились 15 человек. В том же проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», позже им удалось встать на якорь.

28 ноября стало известно, что сухогруз Blue Shark сорвало с якорей из-за сильного ветра и выбросило на мель в Анапе. Судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. Позже владелец 160-метрового судна вышел на связь с руководством региона по вопросу буксировки, была произведена эвакуация сухогруза.