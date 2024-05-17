Старейшая птица Ленинградского зоопарка получила новую жилплощадь «Фонтанка»: в Ленинградском зоопарке кондор Ева перебралась в обновленный вольер

Фото: Ленинградский зоопарк

Андский кондор Ева, один из старейших обитателей Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге, переселилась в обновленный летней вольер, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу зоопарка. В частности, в вольере починили не работавшие много лет водопад и бассейн.

Отмечается, что более 70 лет назад в вольер проложили водопровод, канализацию, кабели, а также оборудовали насосную станцию. Кондор Ева прибыла в заведение из Киева в 1974 году, ей уже больше 50 лет, большую часть из которых она провела в Ленинградском зоопарке. За это время она высидела 17 птенцов, которые разъехались в зоопарки РФ, Бельгии, Франции, ОАЭ и других стран.

Как рассказали в зоопарке, ухаживающие за Евой специалисты-орнитологи отмечают невероятный ум кондоров. По характеру Ева спокойная и, несмотря на грозную внешность, доброжелательно относится ко всем сотрудникам. Птица прониклась доверием к людям после того, как ее выходили после тяжелой болезни.

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