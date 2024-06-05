«Старался честно работать»: российский мэр покинул пост Мэр Дербента сложил полномочия

Фото: kremlin.ru

Рустамбек Пирмагомедов

Мэр дагестанского Дербента Рустамбек Пирмагомедов в своем Telegram-канале объявил о решении уйти с должности. Он пожелал городу процветания, жителям — счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Работу на посту главы Пирмагомедов назвал сложной, но очень интересной. Это четвертая отставка российского мэра за две недели.

Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента. <...> На протяжении более чем трех лет моего пребывания на посту мэра старался честно работать в интересах родного города. <...> Дербент за эти годы существенно преобразился, — написал он.

Пирмагомедов отметил, что еще несколько лет назад редко можно было встретить людей, гуляющих вечером по городу, а сейчас горожане с детьми до поздней ночи совершают прогулки по новым общественным пространствам. По его словам, Дербент приковал внимание всей страны, стал одним из самых популярных туристических направлений.

Дербент больше не воспринимается как невзрачный провинциальный город. Он вновь возвращает свое величие. И я счастлив, что мне удалось внести хоть небольшой вклад в его развитие. <...> Конечно, не удалось решить абсолютно все проблемы. Уверен, новое руководство города продолжит развитие, — признался экс-градоначальник.

Накануне сенатор и бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил покинуть свой пост. Вопрос включен в повестку заседания на сегодня, 5 июня. Полномочия Савченко должны были истечь в сентябре следующего года.