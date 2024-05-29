Старается не попадаться на глаза: как живет мать смолинского маньяка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать смолинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет держал в рабстве девушку, стали реже видеть в поселке под Челябинском. На днях ее сына признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Читайте в материале NEWS.ru о том, как жила и продолжает жить мать душегуба.

Уехала в город, но дом навещает

Корреспондент aif.ru специально приехала в поселок Смолино в Челябинской области, чтобы обсудить с местными, как изменилась жизнь Валентины Ческидовой. В магазине ей рассказали, что после того, как тайна раскрылась, женщина перестала свободно общаться с односельчанами и большую часть времени проводит в городе.

«Валентина приезжает, но здесь не живет. То и дело в окно ее вижу. Сначала туда пройдет, вскоре назад. Мы думаем, это она проведать дом приезжает. В магазин не заходит, а раньше, до всей этой страшной истории, частенько забегала. Молоко брала, хлеб», — рассказала продавщица.

Соседка Валентины усомнилась, что та сможет продать дом, в котором произошло такое преступление. Ведь на совести смолинского маньяка не только 14 лет рабства воспитанницы интерната. Другую плененную девушку он убил, а ее труп закопал во дворе.

Сама Валентина к дому приезжает. При этом старается забегать в него так, чтобы никому особо не попадаться на глаза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Увлекалась психологией и звала к «иеговистам»

Соседка Татьяна рассказала журналистам, что Валентина была связана с местным сообществом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В том числе она агитировала вступать в ячейку и односельчан.

«Меня Валентина все агитировала за «Свидетелей Иеговы». Ой, я отказывалась, отказывалась в гости к ней идти, но она настаивала. Я пару раз заходила на кофе. Да, в доме был беспорядок, и на кухне тоже. Но прямо такие ужасы, как СМИ пишут, я не наблюдала. Потом оказалось, она по разным религиям моталась, то в храм, то в молельные дома. Уже по этому можно понять, что за человек. Хитрая, изворотливая. Правды у нее не узнать никогда», — рассказала соседка Татьяна.

Единственная подруга Валентины Надежда Ивановна подтверждает, что та всегда интересовалась психологией. Вместе с пенсией она старалась подрабатывать — торговала очками, сортировала одежду для секонд-хендов.

«Она и мне продукты привозила, и очками торговала она — а я ей иной раз помогала. Она подрабатывала, в секонд-хенде товар сортировала, что-то там брала за копейки, в церкви опять же помогала, там продукты брала. Все психологией увлекалась, мне предлагала тоже знания получать в этой отрасли», — рассказала Надежда Ивановна.

Тысячи замков

При этом Надежда Ивановна отмечает и другие странности в поведении подруги, которые сейчас могут подтверждать, что в ее доме творилось нечто неладное. Женщина могла не открывать калитку по 10–15 минут. К тому же Валентина всегда звала к себе в гости, но никогда не показывала «невестку» сына — так она называла пленницу.

Вместе с тем в домохозяйстве всегда было очень много замков. Некоторые были очень тяжеловесные.

«Один крюк чего стоил. Я все время звала Валю, давай, иди выпускай меня, я сама в жизни не открою, это же какую силищу надо иметь», — вспоминает Надежда Ивановна.

Также сельчанка отмечает, что мать насильника любила называть себя «царицей». В разговоре Валентина всегда отмечала, что важно себя любить. Сама она предпочитала красиво одеваться, насколько ей это позволял вкус и заработок.

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