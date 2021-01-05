Станцию «Алма-Атинская» временно закроют в московском метро

https://static.news.ru/photo/403145ee-4f5f-11eb-86be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что станция метро «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии будет временно закрыта из-за технических работ.

11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17.:0 мы будем проводить технические работы на «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Рекомендуется использовать автобусы №676, чтобы доехать до станции «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764. Они идут до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее столичные власти назвали станцию «Комсомольская» Кольцевой линии самой загруженной в метро в 2020 году. Ей воспользовались почти 24 млн пассажиров. В 2019 году эта станция также была популярнее других. В 2020 году число пассажиров, посетивших её, снизилось на 45%. Это было связано с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, в Москве в честь женщин машинистов появились карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы Барби. Эти карты можно приобрести в сувенирных магазинах. Женщины-машинисты вышли на Филёвскую линию столичного метрополитена 3 января. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичный метрополитен одним из первых в России дал возможность женщинам, работающим в метро, получить новую профессию.