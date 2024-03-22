Станция метро «Мякинино» работает в штатном режиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расположенная вблизи «Крокус Сити Холла» станция московского метро «Мякинино» работает в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на информационную службу столичной подземки. Ранее сообщалось, что в концертном зале началась стрельба, прозвучал взрыв и возник пожар.

Метро работает, северо-западный участок Арбатско-Покровской линии работает, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Baza сообщал, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» пострадали по меньшей мере 35 человек. Также, по данным канала, 12 человек погибли. Очевидица рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что стреляли в нескольких местах.

В настоящее время идет эвакуация людей из здания. После стрельбы в «Крокус Сити Холле» произошел пожар. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма над концертным залом. Предварительно, в здании могут оставаться около 100 человек. По другой информации, стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли минимум три человека в камуфляже. На место следуют оперативные службы столицы.

Накануне Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что бизнесмен из Москвы открыл стрельбу у Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. По данным источников канала, в номере у предпринимателя в гостинице «Англетер» правоохранители нашли целый арсенал оружия. Авторы утверждают, что предпринимателя задержали и увезли в отделение полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.