Стало известно, жив ли депутат Якименко после покушения в Запорожье ТАСС: депутат Якименко выжил после покушения в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Акимовского окружного совета в Запорожье Антон Якименко жив, несмотря на покушение на него, сообщила ТАСС глава районной администрации Юлия Губанова. О состоянии парламентария информации пока нет.

Да, депутат жив, по состоянию пока нет информации, — сказала Губанова.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов ОП России Владимир Рогов 16 апреля сообщил, что на депутата совершено покушение. По его данным, взрывное устройство прикрепили к воротам на уровне головы Якименко. Оно сработало, когда тот открыл ворота, чтобы заехать во двор на автомобиле.

Ранее Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Задержанный рассказал на камеру, что сотрудники СБУ завербовали его в ноябре 2023 года. По словам мужчины, в феврале этого года с ним связался куратор и сообщил, что глава украинской спецслужбы Василий Малюк якобы лично поставил ему задачу отправиться в Москву и проследить за автомобилем Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе.