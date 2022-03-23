Стало известно, жители какого региона чаще жалуются на здоровье

Чаще других россиян жалуются на здоровье в Республике Марий Эл, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В 2021 году около 17% опрошенных там оценили состояние здоровья как «плохое или очень плохое». Затем следуют жители Орловской, Тамбовской и Курской областей с результатом в 14%.

В среднем в России плохо себя ощущают около 8% россиян.

Исследователи отметили, что хотя вообще в России число недовольных своим здоровьем падает, в трети регионов их стало больше. В Мурманской области и на Чукотке количество жалоб увеличилось больше чем на 81%, в Татарстане — на 49,6%. Это связывают с тем, что население стареет. При этом в Чечне и Ингушетии, известных долгожителями, здоровыми себя чувствуют 9% из 10% респондентов.

Таким образом, помимо объективной картины состояния организма, появляется такой важнейший фактор, как психологическое самоощущение, — оценила такую картину президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Ранее стало известно, что российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, в том числе детского нурофена и антидепрессантов. Также есть нехватка антидепрессантов пароксетин и анaфранил и антипсихотика риcполепта. Об этом свидетельствует результат опроса 3317 докторов сотрудниками профсоoбщества «Врaчи.рф».

Несколько экспертов, связанных с фармацевтической отраслью и здравоохранением, сообщили NEWS.ru, что поставки зарубежных лекарств, медицинского оборудования и изделий, а также их производство на территории РФ по иностранным лицензиям должны продолжиться, несмотря на санкции. Однако из-за проблем с логистикой могут наблюдаться перебои с поставками той продукции, которая в стране не выпускается.