Стало известно, запретят ли труды Канта в Калининграде «Подъем»: в Калининградской области не ограничат изучение Канта

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Книга в Доме Канта

Власти Калининградской области не собираются вводить каких-либо запретов, предполагающих ограничение изучения книг философа Иммануила Канта, несмотря на слова главы региона Антона Алиханова об отношении трудов ученого к конфликту на Украине, сообщил портал «Подъем». Заявление политика сочли частным мнением, а не официальной позицией правительства, уточняет издание.

Ни о каком ограничении великого философа Канта речи не идет. Там была экспертная дискуссия, это было мнение, видение некоторых трудов Канта и их влияния на исторические процессы. Ни о каком ограничении речи быть не может, — передает издание позицию властей.

В правительстве региона порталу также отметили, что речь губернатора следует сначала прослушать целиком, чтобы потом составить мнение о его словах. Однако там не стали опровергать тезис о том, что немецкий ученый своими трудами сформировал на Западе определенный общественно-политический вектор.

Речь идет о недавнем выступлении Антона Алиханова в Светлогорске, где проходила конференция политологов. Там политик заявил, что с трудов Канта началась Первая мировая война, и добавил, что философ имеет прямое отношение к нынешнему украинскому конфликту. Кант, по его мнению, стал основоположником классической немецкой философии, которая укрепила волю Германии, но «отрезала» ее от высших ценностей.