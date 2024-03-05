Стало известно, зачем житель Кузбасса привел в съемную квартиру коня SHOT: житель Кузбасса хотел извиниться перед женой и привел в квартиру коня

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Житель города Осинники Кемеровской области привел в квартиру на пятом этаже жилой пятиэтажки настоящего коня, чтобы извиниться перед женой и поздравить ее с наступающим 8 Марта, сообщает Telegram-канал SHOT. Подарок он преподнес любимой поздно ночью, чем взбудоражил соседей. Сейчас он дает показания в полиции, уточняется в публикации.

По данным канала, семейная пара в последнее время часто ругалась, соседи жаловались на громкие крики и вызывали правоохранителей. На днях они снова поссорились. Именно после этого мужчина, ранее работавший на ферме, привел в квартиру животное.

Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео, как мужчина заводит коня в подъезд. На кадрах видно, как он пытается оседлать его, но безуспешно. После этого журналисты связались с управляющей компанией, где объяснили, что человек на видео снимает квартиру в этом подъезде и что сейчас они разыскивают ее владельца.

В феврале камера видеонаблюдения запечатлела момент похищения собаки породы шиба-ину из антикафе в центре Санкт-Петербурга. Как пояснил работник заведения, перед похищением пес сидел возле входа. Вошедший в помещение мужчина присел на корточки перед ним, сказал ему несколько слов и пару раз слегка ударил его по морде. Затем похититель подхватил собаку на руки и выбежал на улицу.