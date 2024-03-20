Стало известно, за что задержали министра ЖКХ в Новосибирске РИАН: министра ЖКХ в Новосибирске задержали за злоупотребление полномочиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова в связи с подозрениями в превышении должностных полномочий, сообщил источник РИА Новости. По его словам, уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ [злоупотребление должностными полномочиями], это связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск», — пояснил источник агентства.

Сообщается, что руководство компании «Экология-Новосибирск» подало на банкротство, до этого она занималась решением вопросов, связанных с обращением с твердыми отходами. Также известно, что Архипов был назначен на должность министра в 2018 году, до этого он трудился заместителем главы министерства ЖКХ и энергетики.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился суд над гендиректором ООО «Меандр» Еленой Завадской и бенефициаром организации Евгением Ярмошем, которых обвиняли в хищении аванса, выделенного на реконструкцию консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Заводская получила семь лет колонии, а Ярмош — девять лет лишения свободы.

До этого стало известно о задержании вице-мэра Тулуна в Иркутской области Елены Абрамовой, обвиняемой в мошенничестве. Известно, что в здание мэрии нагрянули силовики, там провели обыски.