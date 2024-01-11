Стало известно, за что сожгли паспорт девушки в Брянске Паспорт 20-летней девушки из Брянска сожгли за долг в 1000 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Брянске двое молодых людей сожгли паспорт 20-летней знакомой, которая сама оставила документ в залог, попросив в долг 1000 рублей, передает Telegram-канал SHOT. Видео с горящим паспортом появилось в Сети. Девушка заняла деньги в декабре, но не вернула к обозначенному сроку. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов», задержаны молодые люди в возрасте 17 и 18 лет.

Это вот так будет с теми людьми, которые берут деньги и не отдают, — говорит один из голосов за кадром.

18-летнего задержанного поместили в камеру и составили на него протокол за распространение символики АУЕ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также известно, что его тест на наличие наркотиков в организме дал положительный результат. 17-летний молодой человек, судя по анализам, оказался чист. В отдел полиции за ним приехали родители, но правоохранители проверяют его социальные сети.

Ранее в Брянске задержали девушку, которая сожгла свой старый заграничный паспорт возле территории питейного заведения. Причиной стало то, что ей не нравилось свое фото в документе. В итоге против девушки завели дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации».