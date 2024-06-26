Стало известно, за что задержали отца террористов из Дербента РБК: причиной задержания отца предполагаемых террористов из Дагестана стал мат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова стала нецензурная брань в общественном месте, сообщает РБК со ссылкой на постановление Ленинского городского суда Махачкалы. Позже стало известно, что его сыновья участвовали в теракте.

Согласно тексту постановления суда, 24 июня в 22:45 Омаров вышел из автомобиля и у проезжей части дороги «выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу». Свою вину бывший чиновник не признал.

Накануне сообщалось, что суд в Дагестане арестовал Омарова за мелкое хулиганство на 10 суток. Отмечается, что вскоре ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам. По данным агентства ТАСС, такая практика распространена в российских правоохранительных органах. Пока человек отбывает арест за одно правонарушение, следователи готовят более серьезное обвинение.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, а также незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.