Стало известно, за что дедушка убил внучку и правнучку под Красноярском Пенсионера в Красноярске не отпустили жить на дачу, и он убил внучку с ее дочерью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске 75-летний пенсионер убил 29-летнюю внучку и зарезал ее двухлетнюю дочь из-за того, что ему не отдали документы на дачный дом, сообщает канал ТВК со ссылкой на данные Следственного комитета региона. Пожилому мужчине не давали переехать жить на дачный участок. После убийства он затопил квартиру. Трупы и пожилого мужчину на месте в квартире обнаружил муж убитой женщины и отец ребенка.

Мужчину допросили об обстоятельствах совершенного преступления. Со слов пенсионера, между ним и его внучкой возник конфликт, поскольку женщина не отдавала нужные ему документы, — сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Известно, что жена мужчины ранее умерла от рака. На протяжении двух месяцев он жил с другой женщиной в квартире, но она попросила его съехать.

Сосед подозреваемого по дачному участку рассказал Telegram-каналу Kras Mash, что тот никогда не отличался агрессией. Известно, что он планировал продать свой дом за полцены, но позже говорил, что этим вопросом занимается его внучка.

Ранее в поселке Столбовая подмосковного Чехова 36-летний мужчина около недели скрывал, что расправился со своим 86-летним дедушкой. Мужчина во время ссоры ударил пенсионера топором по шее и скрылся с места преступления.